Debatu si užívali. Bez Pavla i Babiše

V diskusi často padalo jméno Václava Havla. Nerudová i Fi­scher by rádi na jeho odkaz navázali. „Český prezident v Bílém domě nebyl už dvacet let. Mám ambici, aby se to změnilo,“ řekl Fischer. „Spojené státy si nás váží tak, že doposud nemáme jejich velvyslance, přestali jsme budovat vztahy. Byla bych ráda, aby se vrátily tam, kde byly, když byl prezidentem Václav Havel,“ doplnila ho Nerudová a sklidila aplaus.