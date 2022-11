KOMENTÁŘ: Dejte davu nepřítele - Alex Švamberk

Normální útočník nebyl. Bral drogy a trpěl vážnou duševní poruchou. Ale to by nemělo zakrýt motiv, proč zaútočil. S kladivem v ruce se podle vyjádření napadeného ptal: Kde je Nancy (Pelosiová)? A s kladivem v ruce si asi nechtěl jen popovídat s předsedkyní americké Sněmovny reprezentantů o nudismu, který vyznával.

Taky se domníval, že před dvěma lety bylo ukradeno volební vítězství Donaldu Trumpovi, což bývalý americký prezident tvrdí dosud. Trumpovy výroky bohužel vzaly vážně tisíce lidí, kteří neváhali v lednu loňského roku zaútočit na sídlo Kongresu, zatímco dosluhující hlava státu, která je svolala, se na to dívala. Dav chtěl lynčovat právě Nancy Pelosiovou…

Nebudu vinit Trumpa, že chtěl zabít Pelosiovou, i když nepochybuji, že by si někdy přál její smrt. Je to totiž tvrdá oponentka. Neuvědomil si však, jak nebezpečné je zmanipulovat dav, ukázat mu obraz nepřítele a poštvat ho na něj. Ono je vždycky snazší spojit lidi proti nějakému nepříteli než k nějakému programu, protože každý si přeje něco jiného.

Ve Spojených státech emoce rostou před listopadovými volbami do Kongresu, které ukážou, jestli si demokraté udrží většinu ve Sněmovně, nebo ji ztratí, a Biden už tak nebude moci prosazovat svou politiku.

Ani jedno ovšem nemá s demokracií nic společného, jde o pokus o prachsprostý převrat, snahu získat či udržet moc silou, když se nepodařilo přesvědčit dost voličů. A za to nemohou provládní média ani státní orgány, ale to, že jejich ideje neoslovily více lidí.

Je potěšující, že lidé mají zájem o politiku, že chodí na politické akce, nejsou lhostejní, ale vše musí mít své meze. Pokud se budou dohadovat pořadatelé páteční demonstrace proti vládě s nedělními té proti strachu, komu přišlo na akci víc lidí, je to v pohodě.

Horší je, kdyby se do sebe pustili, jako to dělají chuligáni různých fotbalových klubů. To je samozřejmě směšné, protože je jedno, jestli bude mít titul Slavia nebo Plzeň, bavit se o Spartě a Baníku letos nemá cenu.