Očima Saši Mitrofanova: Štvou vás vaše děti a vnuci? Volte Babiše

„Koukej kolem sebe,“ sdělil mi z tohoto důvodu přísně mozek, „a pochopíš, jaké by bylo Česko, kdyby prezident Babiš, jak říká, tlačil na vládu, aby bylo po jeho.“

Ale jo, je to tak! Kdo byl a zůstává Babišovým přítelem nejmilejším, s kým ve čtyři ráno v Bruselu řídil Evropu, kdo přijel, aby ho před sněmovními volbami vší svojí vahou podpořil? No přece Viktor Orbán, maďarský vládce. Maďarsko je tedy Babišův vzor!

Pak jsme zavítali do budapešťského Memento parku, kde jsou shromážděny bombastické sochy z doby vládnutí komunistické strany. Byla to záležitost nejen maďarská. A nejen patřící zhůvěřilé minulosti. Voliči totiž do značné míry zůstali mentálně stejní jako tehdy. Dnes se ale jejich vůdci nejmenují komunisté, nýbrž populisté. Obsah se ovšem moc neliší.