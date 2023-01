Hilšer: Už před osmi lety jsem tvrdil, že je Putin zabiják

Objevují se také názory, že by strany konfliktu měly usednout k jednacímu stolu a válku ukončit diplomatickou cestou, to však podle Hilšera není za současné konstelace možné.

„S Putinem se bohužel nedá domluvit, myslím si, že to už nedokáže ani ruská společnost. Dnes se ukazuje, že Putin je samovládce, který je nekontrolovaný a pravděpodobně do budoucna skončí. S Putinem už se nikdo dohadovat nebude, protože s teroristy se prostě nemluví,“ poznamenal prezidentský kandidát.

„Na Ukrajině jsem byl, bylo to dvacet kilometrů od fronty. Viděl jsme ty rozbité domy, mluvil jsem s běžnými lidmi. Vnímám to jako válečný zločin. Na člověka to tam zapůsobí, uvědomí si, co jsou to válečné útrapy,“ dodal.