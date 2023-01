Fischer: Manželství pro všechny bych nevetoval. Homosexuálním sňatkům bych ale říkal jinak

„Pro mě je manželství vztah muže a ženy, do kterého patří děti. Ale naprosto chápu, že ti, co chtějí žít ve stejnopohlavních párech, tak chtějí vyrovnávat práva a povinnosti. Z tohoto pohledu jsem té společenské debatě, kterou musíme ještě v parlamentu dokončit, otevřen. Ten zákon ještě nebyl schválen. Já bych se takovému zákonu nebránil, akorát bych tomu asi neříkal manželství kvůli srozumitelnosti,“ řekl Fischer s tím, že však ještě neví, jak by se svazek mohl nazývat.

Ačkoliv jde podle něj o menšinovou záležitost, tak je důležité o tom diskutovat. Například v roce 2021 bylo v Česku uzavřelo zhruba 350 registrovaných partnerství, do manželského svazku proti tomu vstoupilo 45 až 50 tisíc lidí. Pokud by však k němu, jakožto hlavě státu, zákon umožňující manželství všem doputoval, nevetoval by ho.

„Jako prezident bych dobře věděl, že o zákonech se rozhoduje v parlamentu a prezident by té parlamentní většině, která o tom po dlouhé debatě rozhodně, tak by už neměl stát v cestě a vzít na vědomí ten konsensus, nevracet míč do hry a podepsat ten zákona. Nevetoval bych ho,“ přislíbil.

Fischer, který je praktikující křesťan, v minulosti proslul několika výroky proti homosexuálům. Před prezidentskými volbami v roce 2018, v nichž neúspěšně usiloval o hradní křeslo, prohlásil, že by nejmenoval homosexuála ústavním soudcem. Následně se za výrok omlouval. Před pár týdny pak zase v rozhovoru pro Deník N řekl, že stejnopohlavní manželství posiluje obavy, že se „budou děti shánět na trhu a bude se s nimi obchodovat“. Podle jeho vyjádření pro Novinky však výrok byl vytržený z kontextu a špatně interpretován.

„Narážel jsem na reportáž z médií, kde se jednalo o obchodování s dětmi pro heterosexuální páry, manžele vlastně. To byla spíš asociace než obvinění. Otázka ochrany dětí je velmi důležitá. Obávám se, že v současné době je celá řada iniciativ, které umožňují partnerům, aby si zabezpečili dítě, kde třeba neplatí práva EU a mohou se vyhnout některým pravidlům, která jsou u nás závazná. V tom rozhovoru to takto bylo formulované a mrzí mě, že se to vytrhuje z kontextu, mluvil jsem obecně,“ vysvětlil.