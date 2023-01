Čína je bezpečnostním rizikem, spolupracovat se ale má, míní prezidentský kandidát Zima

Podle Zimy byla snaha, aby institut byl i na UK. „V minulém období se spolupráce s čínskými univerzitami rozvíjela, byla to i někdejší vládní politika. My jsme třeba nikdy nepřistoupili na to, v čemž na mě byl vyvíjen tlak, aby na univerzitě vznikl Konfuciův institut. To jsem řekl, že na Univerzitě Karlově nebude, protože je to politický nástroj,“ přiblížil Zima ve studiu Novinek.