Senátní finále zatím táhne jen na Jihlavsku, kde soupeří Vystrčil a Nagyová

V Česku v sobotu ráno začal druhý den závěrečného kola letošních senátních voleb. Hlasuje se od 8:00 do 14:00. Výsledky včetně jmen 24 nových či staronových senátorů by měly být známy do večera. V pátek volby provázela podle reportérů Práva opět nízká voličská účast, podobně jako tomu bylo v minulých letech.

Foto: Petr Hloušek, Jan Handrejch, Právo Nejsledovanější duel nabízí Jihlavsko, kde o místo v senátu usilují současný předseda Senátu Miloš (ODS) Vystrčil a Jana Nagyová (za ANO) obžalovaná v kauze Čapí hnízdo.