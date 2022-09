Guláš, koblihy, pivo, svařák a hoďte to Nagyové. Babišovi na dobytí Jihlavy hodně záleží

Zatímco Nagyová apelovala, aby politici přestali proti sobě poštvávat společnost, Andrej Babiš se opět tvrdě obouval do vlády a snažil se přítomné občany obrátit proti ní. Přitom hrál i na city, když například prohlásil, že vláda nedala na benzín ani lidem, kteří mají postižené děti a musí je vozit do školy nebo nemocnice.

„Tento mítink je střet hnutí ANO se systémem. Je to totiž systém, oni jsou všichni kámoši. Hoďte to Nagyové proti tomu Vystrčilovi,“ vyzval přítomné občany Jihlavy Babiš.

„Senát nesmí být loutkou vládních stran. Vláda je pomalá, chaotická, více se zaměřuje na vlastní PR než na běžné lidi. Když to budu kritizovat jako obyčejná ženská s dětmi z Jihlavy, tak to nikoho nebude zajímat. V momentě, kdy to bude říkat senátor, tak už to nějakou váhu mít bude,“ prohlásila Nagyová, která zároveň přislíbila, že hodlá za lidi bojovat, stejně jako to učiní ve svém případě u probíhajícího soudu.