ON-LINE: Začalo druhé kolo senátních voleb

Ve 14 hodin se otevřely volební místnosti a lidé ve 24 senátních obvodech rozhodnou o obsazení Senátu. V pátek je možné hlasovat do 22, v sobotu od 8 do 14 hodin. Výsledky hlasování by měly být známé po sečtení hlasů v průběhu sobotního odpoledne.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky Ilustrační foto.