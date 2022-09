Vystrčil lákal voliče koncertem za slušnost. Podpořila ho Kubišová a Pithart

Na Vystrčilově akci pronesla ze záznamu zdravici Marta Kubišová. Vyzvala, aby lidé v pátek a v sobotu volili slušnost. „Skutečně, jestli tady někdo je noblesní a slušný, tak je to pan Miloš Vystrčil,“ řekla. Osobně nemohla přijet, protože je ještě v rekonvalescenci.

Volby do Senátu

„Jedna paní kandiduje do Senátu a omylem řekla něco, co si jen myslela. Že získá imunitu,“ řekl Pithart s narážkou na nedávné vyjádření Nagyové pro ČT, že jde do Senátu získat imunitu, které pak prohlásila za omyl. Miloše Vystrčila označil za rytíře. Také Pithart mluvil ze záznamu.