Ministerstvo financí: Školství má mít příští rok na výdaje o 11,6 miliardy méně než letos

Ministerstvo školství (MŠMT) by podle návrhu státního rozpočtu na rok 2024 mělo mít na své výdaje o 11,6 miliardy korun méně než letos. Úřad by tak měl rozdělovat asi 253,4 miliardy Kč. Vyplývá to z aktuálního návrhu rozpočtu, který připravilo ministerstvo financí (MF). Méně peněz než letos by podle návrhu mělo jít na platy. Podle mluvčí resortu školství Anety Lednové se o rozpočtu na příští rok bude ještě jednat.

Foto: Milan Malíček, Michaela Říhová, Právo, ČTK Vlevo ministr financí Zbyněk Stanjura, vpravo ministr školství Mikuláš Bek