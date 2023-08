Vládní šachy s výzkumnými pracovišti popudily vědce

Podle návrhu rozpočtu na rok 2024, který připravilo ministerstvo financí, by se rozpočet měl snižovat. Na vědu a výzkum by se měl snížit o desetinu, MŠMT by v roce 2024 mělo mít na výdaje 235,75 miliardy korun, tedy o 29,27 miliardy Kč méně než letos. V konsolidačním balíčku, jehož cílem je zlepšit stav veřejných financí, navrhla vládní koalice mj. ušetřit státní peníze škrty v dotacích do škol ve výši dvou miliard. U dotací by se snížilo spolufinancování ze státního rozpočtu, na nákladech by se tak více museli podílet příjemci evropských peněz.