Šéf Cermatu: Do konce roku jsme schopni připravit systém pro digitalizaci přihlášek na SŠ

„Systém připravíme bez ohledu na to, jak dopadne zakázka. Buď tedy zakázka dopadne dobře, tak to (systém) bude realizovat dodavatel a do konce roku podle smlouvy by měl takový systém vytvořit. V případě, že se v příštích třeba třech či čtyřech týdnech ukáže, že není pravděpodobné, aby zakázka prošla standardním způsobem, tak se o to postaráme jinak. Do konce roku tedy systém spustíme i bez veřejné zakázky,“ sdělil Krejčí.