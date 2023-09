Dá mu ESA zelenou? Satelit Sova by se mohl stát největší českou vesmírnou misí

Projekt je již připraven a koncem září Evropská kosmická agentura (ESA) rozhodne, zda mu dá zelenou.

Sova je zkratkou anglického názvu Satelite Observation of waVes in the Atmosphere. Měla by se dva roky pohybovat ve středních a vyšších vrstvách atmosféry, tedy od 60 do 300 kilometrů nad povrchem Země.

Jde o společný projekt vývojářů z firem zabývajících se kosmickým průmyslem, kterých v České republice přibývá doslova „jako hub po dešti“, a také tuzemských vědců.

Ochránce před katastrofami

„Cílem mise je s pomocí získaných dat vyvinout přesnější klimatické modely, než jsou ty, s nimiž momentálně pracují meteorologové a klimatologové,“ sdělil Právu projektový manažer mise Sova Jakub Ševeček z brněnské společnosti OHB Czechspace.

Změny klimatu se stále více projevují extrémními výkyvy v počasí a mnohdy mají ve všech koutech světa podobu přírodních katastrof. Sova by měla být systémem včasného varování právě před nimi.

Foto: OHB Czechspace Zástupci OHB Czechspace s maketou družice Sova

Poslední velkou českou družicí byl před 27 lety vypuštěný satelit Magion 5. Poslední data z něj byla přijata v červenci 2022. Zkoumal teplotu elektronů a složení iontů.

Na oběžné dráze Země je nyní hned několik CubeSatů z Česka. Jde o minisatelity zhruba o velikosti slavného hlavolamu Rubikova kostka.

S jedním z nich např. tým astrofyzika Norberta Wernera z Brna sleduje záblesky gama záření. Mohlo by to pomoci nahlédnout do neznámých koutů vesmíru.

Výkladní skříň české vědy a vývoje

Sova je šancí na to, aby mělo Česko vlastní vědeckou misi. Navíc by se tak mělo stát v režimu „mission prime“ - jinými slovy by brněnská společnost OHB Czechspace byla zodpovědná za kompletně celou misi: od stavby satelitu, přes jeho testování, start a jeho vynesení na oběžnou dráhu, zajištění komunikace se Zemí, zpracování získaných dat a jejich vyhodnocení.

Podle ředitele brněnské hvězdárny astronoma Jiřího Duška představuje mise Sova obrovskou a unikátní příležitost pro českou vědu a výzkum.

„Tvořit projekt tak velký, technicky náročný, a navíc ještě s ryze českým rodokmenem, to je něco naprosto jedinečného. Obrovská je i motivační role mise. Projekt může napomoci k dalšímu rozvoji kosmického průmyslu u nás, a především o větší zájem široké veřejnosti o vesmír a jeho výzkum,“ řekl Právu Dušek.

