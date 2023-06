Krátkodobá kosmická mise by ČR stála až 1,5 miliardy korun, sdělilo ministerstvo dopravy

„Firma Axiom takto oslovuje státy po celém světě, aby si pak mohla vybrat, s jakými státy uzavře kontrakt na jaké své plánované lety,“ uvedl Medelský v úterý na dotaz ČTK. Podle něj firma nehodnotí pouze nabídnutou cenu, ale i jiné aspekty - jako třeba mediální zajímavost.

Cena za krátkodobou kosmickou misi v délce od 10 do 30 dnů je podle resortu kolem 60 až 70 milionů dolarů. Většina nákladů je podle Medelského platba firmě SpaceX miliardáře Elona Muska za dopravu posádky na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a zpět. Na orbitu by astronauty v rámci soukromého programu Axiom dopravila kosmická loď Crew Dragon od SpaceX.

Částka za let tuzemského astronauta by v podstatě vyrovnala částku, kterou Česko investuje dohromady do vesmírných programů Evropské kosmické agentury (ESA). Letos to je 62 milionů eur (asi 1,5 miliardy Kč).

Česko může mít už příští rok nového astronauta Věda a školy

Misi by podle Medelského předcházela několikaměsíční příprava. Český astronaut by měl obsluhovat řadu českých experimentů a experimentů partnerů, u kterých je potřeba přesně určit, co budou zjišťovat či ověřovat.

„Ale je také třeba přesně popsat, jak by takový experiment probíhal. Také zajistit, aby byl v daném čase a technických možnostech realizovatelný. A to je práce na řadu měsíců až jednotky let. Vyžaduje intenzivní spolupráci s výzkumnou komunitou i s českým průmyslem,“ zmínil Medelský.

„My určitě chceme hledat finanční prostředky a navázat na to další důležité kroky,“ uvedl minulý týden ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v České televizi (ČT). Byl by rád, kdyby let do vesmíru pomohl rozvoji českých firem.

„Pokud by se nám podařilo zajistit nějaké finanční prostředky ze soukromých zdrojů, tak si myslím, že náš resort by na tom určitě participovat mohl,“ doplnila ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Česká mise SLAVIA bude ve vesmíru hledat suroviny Věda a školy

Podle ČT by mohl být českým astronautem 36letý armádní pilot Aleš Svoboda. Je zároveň členem 11členného záložního týmu kosmonautů ESA, kam byl loni v listopadu vybrán z 22 tisíc uchazečů. „Už samotný tento výběr kapitána Svobody je významný český úspěch na poli kosmonautiky,“ konstatoval Medelský.

Bude to stát víc než miliardu

Minulý týden se psalo, že mise by ČR stála zhruba jednu miliardu korun. Už tehdy ale specialista na kosmonautiku Michal Václavík z České kosmické kanceláře a Fakulty strojní ČVUT v Praze upozornil, že zajištění plnohodnotné mise českého účastníka kosmického letu na ISS v nominální délce i jen 8-10 dní si podle něj vyžádá vyšší částku než původně uváděnou jednu miliardu.

Šancí letět do kosmu bude přibývat, ale nikdo nemá nic jisté, tvrdí český záložní astronaut Věda a školy

Svoboda by každopádně v případě přijetí nabídky společnosti Axiom byl druhým Čechem ve vesmíru.

Prvním byl před 45 lety také vojenský pilot Vladimír Remek, který vytvořil v březnu 1978 spolu se sovětským kosmonautem Alexejem Gubarovem posádku kosmické lodi Sojuz 28. Československo se tak koncem 70. let stalo po SSSR a USA teprve třetí zemí, jejíž občan se podíval do vesmíru.

Remkův let učinil z Československa třetí zemi, jejíž občan se vydal do kosmu Historie

Americká společnost Axiom Space, která nabídku České republice učinila, je soukromá firma, která se specializuje na komerční lety do kosmu. Roku 2016 ji založili Michael T. Suffredini a Kam Ghaffarian s cílem vlastnit a provozovat první komerční vesmírnou stanici na světě. Mezičlánkem jsou právě komerční lety. Do vesmíru už Axiom vyslala dvě komerční mise. První Ax-1 se uskutečnila v dubnu 2022, přičemž cestu na ISS si zaplatili Američan, Kanaďan a Izraelec. Druhá proběhla na konci loňského roku, kdy na ISS letěla dvojice Saúdských Arabů a dva Američané.

Posádka soukromé mise Ax-2 přistála u vesmírné stanice Amerika