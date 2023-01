Najít odolné materiály pro výzkum vesmíru pomůže český projekt CRYSA

„ATHENA bude díky své mimořádné prostorové a spektrální citlivosti schopná studovat velmi vzdálené objekty, odkud záření letí na Zemi mnoho miliard let. To nám umožní podívat se zpět do minulosti a odpovědět tak na základní otázky, kterými se současná astronomie zabývá,“ konstatoval loni v prosinci mluvčí Astronomického ústavu AV ČR Pavel Suchan.