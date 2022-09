V Rusku se spekuluje o částečném uzavření hranic, Kreml to popírá

„Nic o tom nevím. V tuto chvíli nepadlo žádné rozhodnutí,“ řekl Peskov na tiskové konferenci v odpovědi na dotaz, zda Rusko uzavře hranice, nebo v některých regionech vyhlásí stanné právo. Byl to ale právě Peskov, který týden před vyhlášením mobilizace popíral, že by k ní mělo dojít.

Na sociálních sítích a ruských nevládních médiích se tak objevují spekulace, že Rusko k tomuto kroku sáhne. Mohlo by k tomu dojít poté, co se ukončí pseudoreferenda v okupovaných oblastech Ukrajiny, jež mají probíhat do 27. září.

Nezávislý server Meduza citoval s odvoláním na zdroj z Kremlu, že by Rusko mohlo přistoupit k udílení zvláštních výjezdních doložek, které by dostávali muži ve vojenském věku, jimž by bylo umožněno vycestovat. Bez ní by to nebylo možné.