Ukrajinci zvažují uzavření Záporožské jaderné elektrárny. Nemá zásoby topného oleje

Dodal, že zařízení vyrábí elektřinu pro své vlastní potřeby, ale pokud by se tak nedělo, musely by se spustit záložní dieselové agregáty. Reaktory vyžadují chlazení. Dodal, že kvůli ruské agresi bylo obtížné doplnit zásoby topného oleje pro tyto generátory.

„Mohli bychom se případně dostat do situace, kdy dojde topný olej, což by mohlo způsobit nehodu zahrnující i poškození aktivních zón reaktorů. To by mohlo způsobit únik radioaktivních látek do okolí,“ řekl a dodal: „To by mělo důsledky nejen pro území Ukrajiny, ale i přeshraniční dopady.“