Ukrajina žádá Červený kříž, aby v příštích dnech vyslal misi za zajatci do Olenivky

V červenci přišla zpráva, že při ostřelování Olenivky zahynulo pět desítek ukrajinských válečných zajatců a desítky jich tam byly zraněny. Řada z nich před tím bránila železárny a ocelárny Azovstal v Mariupolu. Kyjev obvinil Rusko, že vyhodilo část věznice do povětří, aby zakrylo mučení a zabíjení zajatců. Moskva tvrdila, že výbuch způsobila raketa vystřelená z Ukrajiny. Stanice CNN na základě svého vyšetřování dospěla k závěru, že ruská verze událostí je s vysokou pravděpodobností smyšlená.

Jermak nyní uvedl, že nechápe, proč mise MVČK dosud do Olenivky nevyrazila. „Vyzývám, aby mise Červeného kříže se zástupci mezinárodních médií dorazila na Ukrajinu nejpozději do tří dnů,“ uvedl šéf prezidentské kanceláře na Telegramu s tím, že Kyjev misi maximálně podpoří. „V opačném případě Ukrajina využije všech možných informačních a diplomatických prostředků, aby se tato otázka posunula kupředu,“ napsal Jermak a dodal, že Kyjev bude hledat možnost, jak sestavit expertní skupinu, která podle něj bude ochotna splnit poslání, jež náleží MVČK.

„Musí k nim být zajištěn přístup, jak bylo dohodnuto. Červený kříž to může zajistit. Ale musíte se pokusit,“ uvedl dále prezident a navrhl, že tato cesta by mohla být zorganizována po vzoru Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), která na začátku září vyslala delegaci v čele se svým šéfem do Záporožské jaderné elektrárny, kterou od března okupují ruské invazní síly a kvůli ostřelování panují obavy z možné jaderné havárie.