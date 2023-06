Čím dál více ruské elity pochybuje o vítězství Putina na Ukrajině

„To nejlepší, v co ruská elita doufá, je, že Rusko prohraje bez velkého ponížení,“ řekla Alexandra Prokopenková, bývalá ruská novinářka a poradkyně centrální banky.

Ve hře je podle Bloombergu také „Pyrrhovo vítězství“, tedy že by Rusko udrželo ta území, která již okupuje.

Podle dubnového dokument think-tanku The Wilson Center však lidé z vyšších vrstev zatím nevykazují žádné známky toho, že by se chtěli Putinově vládě postavit, i když je loajalita k ruskému prezidentovi přichází velmi draho.

Zpochybnění Putinovy vlády by však nejspíš přišlo, až by ukrajinská armáda vytlačila ruské síly ze svého území a Putin by tak prohrál válku, uvádí Bloomberg.