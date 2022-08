Rusové do války nechtějí: Z nutných 160 se k tankové jednotce přihlásilo 30

Armáda dokonce přistoupila k tomu, že slíbila vyplácet 10 000 rublů měsíčně (asi 4000 korun) rodinám dobrovolníků, kteří mají děti v 10. a 11. třídě, tedy na střední škole. Ani tento příspěvek ale mnoho lidí k nástupu do armády nepřiměl.

Zpravodajská služba připomněla, že systém náborů se přesunul do jednotlivých regionů, které jej také financují ze svých rozpočtů.

Stále platí, že do armády se stát snaží dostat především obyvatele menších národů, jejichž socioekonomická situace není dobrá. Posílá do války také muže z obsazených území na Donbasu. Rusko odmítá, že by bylo ve válce, nemůže proto vyhlásit všeobecnou mobilizaci.