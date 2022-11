Putin obnovil titul známý ze SSSR, odteď má Kadyrov za ženu Matku-hrdinku

Prezident dlouhodobě nabádá Rusy, aby měli více dětí, a to, co nazývá „tradičními hodnotami“, učinil základním kamenem své dvacetileté vlády.

V polovině minulé dekády se dostal do ruského parlamentu návrh zákona, jehož autorky navrhovaly vylepšit demografické trendy titulem i odměnou ve výši pěti milionů rublů, což tehdy v přepočtu činilo 2,2 milionu Kč. O rok dříve ale vláda obdobný návrh odmítla s vysvětlením, že to by bylo pro státní rozpočet příliš nákladné. Neuspěla ani další předloha, i když navrhovatelé argumentovali, že vyplácet milionové odměny zasloužilým matkám vychází stát mnohem laciněji, než financovat dětské domovy a sirotčince. Desítka chovanců prý za deset let spotřebuje ze státní kasy skoro trojnásobek navrhované odměny pro matku-hrdinku.