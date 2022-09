Putin nařídil dobýt Doněckou oblast do půlky září, říká generál

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil ruským vojákům, aby dosáhli administrativních hranic Doněcké oblasti na východě Ukrajiny do 15. září, tedy aby tuto zbývající oblast Donbasu do této doby dobyli. Tvrdí to podle listu Ukrajinska pravda zástupce náčelníka hlavní operační správy ukrajinského generálního štábu generál Oleksij Hromov.

Foto: Konstiantyn Liberov, Reuters Poničená budova školy v ukrajinské Druživce