Kolář: Putin hraje o svůj život. Ztrácí na bojišti i na mezinárodním poli

Skončila pseudoreferenda v ukrajinských samozvaných separatistických republikách. Předpokládá se, že následně dojde k anexi. Jak by měl Západ reagovat?

Všichni víme, že referenda nejsou ani legitimní, ani legální. Důvody, proč to Putin dělá, jsou dva. Chce mít argument pro Rusy, že „speciální operace“ na Ukrajině má smysl, že osvobozují ty, kteří chtějí zpět do Ruska před „ukrajinskými nacisty“.

Druhý důvod je, že anexí si legitimizuje své vydírací argumenty vůči Západu. Když anektuje tato území, tak se stanou součástí Ruska. Putin říká, že když bude Západ podporovat útok na Rusko, tak bude vržen do války a máme tu třetí světovou válku. Putin od začátku mluví o možné apokalypse, využití jaderných zbraní, zbraní hromadného ničení.

Putin dobře ví, že ve chvíli, kdy začne být vnímán jako ten, kdo prohrává a stáhl zemi do konfliktu, který nemá vítězný konec, je ohrožen. Dobře ví, že mu jde o holou existenci.

Jen doufám, že na tuto putinovskou logiku „já si to vezmu, pak je to moje a vy mi to už nesmíte brát“ Západ nepřistoupí. Určitě na to nepřistoupí Ukrajinci a my musíme Ukrajince podporovat dál. Z hlediska mezinárodního práva, ale i z hlediska etického a morálního je to území Ukrajiny.

Její územní integritu mimochodem v minulosti garantovalo i Rusko, a to nejen Budapešťským memorandem z roku 1994 výměnou za ukrajinský jaderný arzenál, ale také bilaterální smlouvou z roku 1997 o vzájemné spolupráci a přátelství. Tato smlouva je součástí mezinárodního práva a Rusko ji porušuje.

I v srpnu 2008 po invazi Rusů do Gruzie se Putin jasně vyjádřil tak, že Krym je jasně ukrajinský a že o tom není žádných pochyb. Jen další důkaz, že Putin celou dobu nepokrytě lže a manipuluje.

Je podle vás hrozba jadernou válkou v současnosti vážná? Spojené státy v čele s prezidentem Bidenem Rusko několikrát varovaly, že pokud jadernou zbraň použije, bude následovat odveta…

Podceňovat to nelze. Putin hraje vabank, hraje o svůj život. Rusové neodpouštějí svým carům, pokud ztrácejí území. To mají radši svoje šílené cary jako schizofrenického Ivana Hrozného, který zavraždí ženu a děti, ale dobije Kazaň a podrobí si tamní Tatary. Rusové neodpouštějí lidem, jako byl Gorbačov, který nechal padnout impérium a ztratil území.

Na druhou stranu všichni víme, že jaderné zbraně nejsou k tomu, aby byly použity, jsou jen k odstrašování a zadržování. Jakmile se použijí, tak spustí apokalypsu. Pokud to neví Putin, tak to určitě vědí lidé v jeho okolí. On sám sice může vydat rozkaz, ale k jeho splnění je potřeba dalších lidí. A já si nemyslím, že by lidé v jeho okolí byli sebevrazi.

Spojené státy americké ústy prezidenta Bidena i ministra zahraničí Antonyho Blinkena a dalších dávají jasně najevo, že je to bod zlomu a že pokud tuto červenou linii Rusové překročí, tak se dočkají odvety.

Putin vyhlásil částečnou mobilizaci. Dočkal se útěku stovek tisíc mladých mužů, protestů ve městech, potlačování demonstrací v Dagestánu, ale i s nechutí k další mobilizaci v Čečensku… To nevypadá, že by Rusové byli s válkou spokojeni. Co toto vyvolá dál?

Čečensko, Dagestán, Jakutsko… Všimněte si, že nejviditelnější jsou nábory mimo ruské oblasti. Rusové, většinou ti mladí, kterých se to může týkat, se snaží utéci. Fanatiků, kteří provolávají Putinovi slávu, ubývá.

V ulicích se ukazuje víc a víc demonstrantů. Zdá se, že nabírají na síle, zapojují se ženy, matky a manželky vojáků, které se bojí o své děti a manžele. Toto pnutí může vyvolat vnitřní kolaps. Proto se Putin snažil mobilizaci oddálit co nejvíc. Ruští vojenští experti přitom tvrdí, že mobilizace měla přijít už dřív a že už je pozdě.

A co se teď bude dít? Budou přibývat další mrtví Rusové. Od Západu sice dostávají peníze za plyn, ale nemohou je použít k nákupu nových technologií a zbraní. Oni mají spoustu zbraní, ale většinou zastaralých, tzv. hloupých.

Zatímco Ukrajinci jsou vyzbrojováni stále sofistikovanějšími zbraňovými systémy, se kterými umějí zacházet. Ukrajinci neposílají na bojiště vojáky, dokud nejsou vycvičeni. Zatímco Rusové tam tlačí, koho mohou. Včetně vězňů. Jsou tam záložáci, kluci, kteří nikdy nebojovali. Vývoj na bojišti nebude pro Rusy příznivý.

Vypadá to, že Rusko ve světě přichází o podporu dosavadních spojenců. Indie a Čína vyzvaly k míru, Kazachstán nechce uznat referenda…

Dochází k mezinárodní izolaci Ruska. Kazachstán referenda neuzná, Čína si dá také sakra pozor, aby to uznala. Všechny země, které se dosud tvářily neutrálně, nebo které to „hrály na obě strany“ jako např. Indie, určitě neuznají referenda. Putin ztrácí nejen na bojišti, ale i na mezinárodním diplomatickém poli. Nemá žádnou podporu, prakticky jen od obskurních režimů…

Například od Íránu, který má však své problémy s demonstracemi za práva žen…

A také od Lukašenka (Bělorusko), ale to je spíš směšné. Severní Koreu můžeme rovnou vynechat.

Kdo se chce spojovat s někým, kdo ztrácí, kdo je na pokraji prohry? Každý se raději přidává na stranu vítězů. Začínají to vnímat sami Rusové. Stále silněji se ozývá hlas, že by Rusko mělo být vyloučeno z Rady bezpečnosti OSN. Je to logické. Proč by tam měl být agresor, který může využít svého práva veta na zablokování jakéhokoliv rozhodnutí Rady bezpečnosti. Díky Rusku dojde k výrazné reformě OSN a Rady bezpečnosti.

Rusové porušili všechny možné mezinárodní dohody a pravidla, to, co dosud nikdo neudělal. Máme tu situaci velmi podobnou té, která následovala po druhé světové válce nebo po pádu Berlínské zdi. Mění se geopolitika

Je otázka, do jaké míry je tak šílený, že si myslí, že žádné východisko neexistuje, svět bez Ruska nemá cenu a že bude apokalypsa. Jsou tu ale i náznaky, že hledá i boční cestičky. Tomu by odpovídalo předání zajatců z Azovstalu. Nemám pro to vysvětlení. Možná si Putin nebo jeho nejbližší okolí uvědomuje, že potřebují i nějaké „plusové body“.

Měly by podle vás evropské státy přijímat Rusy, kteří utíkají před mobilizací?

Chtělo by to jednotný evropský přístup, protože pokud se tito lidé dostanou do Schengenského prostoru, tak se pak mohou pohybovat, jak chtějí. My máme diametrálně jiné stanovisko než Němci. Chápu oba přístupy. To, co k tomu dodávám, je, že pokud bychom přijímali nějakého Rusa, tak musíme dobře vědět, koho přijímáme, a musíme si dát pozor, aby se nám sem nedostali lidé, kteří budou vysláni schválně. Musíme vědět, koho sem pouštíme a proč.

Je pravda, že pokud by lidé, kteří prchají, zůstali doma a postavili se Putinovi na odpor, tak by to bylo asi mnohem legitimnější a správnější. Doposud, pokud nešlo přímo o ně a o jejich existenci, se tvářili, že válka není.

Ti, kteří chodili demonstrovat, jsou totiž většinou zavření. Já těm, co utíkají, rozumím, chápu, že se nechtějí dát Putinovi všanc, ale bylo by lepší, aby nám pomohli změnit ten režim zevnitř. Je pravda, že útěkem oslabují možnosti Putina je rekrutovat. Takže se zase nemůžeme tvářit, že je to špatně.

Není však pro Putina snadné tyto utíkající muže nahradit za jiné? Vždyť Rusů je asi přes 140 milionů…

Otázka je, kým a jakou to bude mít kvalitu. Rusové nemohou konkurovat kvalitou, proto to nahrazují kvantitou. Rozumím oběma přístupům. Podle českého ministra zahraničí Jana Lipavského není důvod Rusům poskytovat ochranu, jakou mají uprchlíci. Oni utíkají před rekrutováním, mobilizováním. Na druhou stranu já si myslím, že když budou pryč, tak s nimi pak můžeme připravovat nějakou rekonstrukci Ruska po válce.

To, že bereme plyn od Ruska, je náš handicap. Jsme doposud závislí na dodávkách plynu z Ruska, i když se snižují. Stále nás mohou přes plyn vydírat. Mají k tomu i své užitečné idioty mezi námi, svou pátou kolonu, která se neštítí demonstrovat proti válce a chtějí jednat s Putinem.

Vážím si Rusů, kteří přeběhli na ukrajinskou stranu. Jsou to hrdinové, lidé, na kterých lze stavět nové Rusko. Není jich málo. Někteří se rekrutují ze zajatců, ale někteří přebíhají od Rusů z vlastního rozhodnutí. Formují legii Svoboda Ruska. Mají heslo „Mír Ukrajině, svobodu Rusku“. Těm, kteří utíkají před mobilizací, rozumím, ale nemohu říci, že bych si jich vážil.

Co říkáte na útok na plynovody Nord Stream 1 a 2? Hovoří se o tom, že za nimi mohou stát Rusové, kteří by chtěli vyvolat další zdražování plynu, nebo naopak Ukrajinci, kteří by zase chtěli, aby plyn z Ruska musel proudit přes jejich území… Nebyl by to pro Ukrajince příliš velký risk, že ztratí podporu Západu?

Neumím k tomu spekulovat. Souhlasím, že Ukrajinci by velmi riskovali, pokud by se ukázalo, že je to jejich diverzní akce. Na druhou stranu v zoufalých situacích lidé konají zoufalé činy. Ani nevím, jestli by z toho měli něco Rusové.

Tihle lidé jsou pro nás největším nebezpečím. Takovým lidem bych doporučil, aby se podívali na video, které zveřejnily Novinky, kde Putin říká A, ale následně udělá B. Je to lhář.

Kdo si myslí, že se lze s Putinem dohodnout, se šeredně mýlí. Bohužel tuto chybu udělala svého času i německá kancléřka Merkelová, které si jinak jako statečné političky nesmírně vážím.

Ona si myslela, že když si lehneme na záda a ukážeme Putinovi bříško, tak nás přestane pokládat za nepřítele. Jemu o tohle nikdy nešlo. On nás chtěl dostat do situace, kdy na něm budeme závislí, aby si diktoval své podmínky. A to se mu do určité míry povedlo. Teď to napravujeme. Bolí to, ale jediná cesta je vydržet a Rusko porazit.

Neměla by teď EU zasáhnout směrem k Maďarsku, jehož premiér Viktor Orbán vyzývá ke konci sankcí vůči Rusku?

EU není na takové situace připravená. Do Unie měly být přijímány státy, které sdílejí nějaké hodnoty. EU má heslo Unity in diversity (Jednota v rozmanitosti) a já mám pocit, že jednoty je méně než různosti. Uvidíme, jak se situace vyvine.