Čtyřicet mrtvých po raketovém útoku na čečenskou základnu u Chersonu. Kadyrov by ničil ukrajinská města

Kadyrov ve svém příspěvku uvedl, že Rusko vede „speciální vojenskou operaci“ na území Ukrajiny, ale na ruském území „se už vede válka“. Dodal, že s tím je velice nespokojen. „Odpovídáme, ale podle mého slabě odpovídáme. Pokud přiletěla střela na naši stranu, do našeho regionu, pak musíme vymazat (ukrajinská) města z povrchu země… aby pochopili, že je nesmí ani napadnout, že by stříleli po nás,“ řekl Kadyrov, podle kterého Západ již vyčerpal možnosti, jak by mohl reagovat na nemilosrdnější ruský postup.