Americké tajné služby musejí při monitorování války na Ukrajině často využívat otevřené zdroje

„Téměř všechno z území Ukrajiny je z otevřených zdrojů,“ uvedl představitel DIA a zmínil i vytahování věcí ze sociálních sítí. Server Defense One podotkl, že sociální sítě a tiskové agentury tím, co zveřejňovaly, dodávaly důvěryhodnost zpravodajským informacím získaným DIA a dalšími tajnými službami z mimoukrajinských zdrojů.

Když DIA nedávno sezvala malou skupinu reportérů, aby se podívali na zbytky dronů vyrobených v Íránu a použitých Ruskem ve válce na Ukrajině, uvedl jeden představitel DIA, jak klíčovou roli tyto zdroje mají: „To pro nás není typický zdroj. Normálně nevycházíme z tohoto zdroje informací,“ uvedl analytik k otevřeným zdrojům a řekl pozvaným novinářům, jimž byly prezentovány trosky íránských dronů: „To, co mohly poskytnout sociální sítě, tisk a to, co jste byli schopni poskytnout vy nám, jsme byli rychle schopni rychle porovnat s tím, co jsme získali z utajovaných zdrojů. To v dřívější době nebylo možné.“ To nakonec vedlo k tomu, že DIA mohla ve své zprávě potvrdit nasazení íránských dronů ruskou stranou. Rusko totiž íránské drony přeznačuje na M214 Geraň 2.

„Dostaneme-li požadavek na monitorování ruské armády a její agrese, veřejnost na celém světě je naším zdrojem. Venku je mnohem více dat, než shromáždí zpravodajská komunita. Proto jsme stále lépe organizováni, abychom je mohli používat, a poskytuje nám to skvělé výnosy při pochopení toho, co se děje,“ zdůraznil proměnu zpravodajské práce a významu otevřených zdrojů, jaká by ještě před deseti lety nebyla možná.

DIA proto už před čtyřmi lety ustavila Zpravodajské středisko pro otevřené zdroje (OSINT), které se zaměřuje na sběr a analýzu zpráva ze sociálních sítí a komerčně dostupných databází.

Změna pojetí zpravodajské práce

Kombinace různých typů zpravodajských informací s otevřenými zdroji a umělou inteligencí se ukazuje jako důležitá. „Je to prostředek radikálně měnící způsob práce analytiků, aby se nezaměřovali na to kdo, co, kdy a kde, ale zaostřili na to proč,“ uvedl představitel DIA.

„U všech dat, která se snažíme dát dohromady, otevřené zdroje přinášejí velké obohacení,“ dodal zdroj.

Otevřené zdroje jsou také klíčové pro boj s dezinformacemi, které se objevovaly právě v případě nasazení íránských dronů Ruskem na Ukrajině. Bílý dům upozornil na posilování obranných vazeb mezi Teheránem a Moskvou. DIA pak letos v únoru potvrdila, že Rusko používá íránské drony. Teherán loni přiznal, že ještě před válkou Rusku dodal, ale další zapojení popíral včetně zveřejněných zpráv, že Rusku dál dodává materiál a spolupracuje s ním na vybudování továrny na výrobu těchto dronů v Rusku.

Zdroj uvedl, že na základě porovnání utajovaných informací a fotografií s těmi z otevřených zdrojů už u fotografie trosek Śáhidu-136 z Kyjeva nebude moci nikdo tvrdit, že záběr je odjinud, třeba z Jemenu.