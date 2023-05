Fanoušci v Cannes uspořádali ovace Scorsesemu, De Nirovi a DiCapriovi

Nejšťastnější fanoušci, kteří stáli u zátarasů v dešti celé hodiny, se dočkali i několika autogramů a selfíček, ale na mnoho z nich se v Cannes nedostalo. Koberec je totiž lemovaný kameramany a fotografy – a všichni potřebují pořídit své záběry, což dobře vědí i hvězdy.

Osmdesátiletý Scorsese a jen o necelý rok mladší De Niro absolvovali koberec s usměvavým nadhledem mužů, kteří o tomto hemžení dávno vědí své, DiCaprio zase velmi galantně pomáhal před kamery méně hvězdným hereckým kolegům a kolegyním, které s ním ve filmu hrají.

Foto: Scott Garfitt, ČTK/AP Herci Robert De Niro, Leonardo DiCaprio a režisér Martin Scorsese v Cannes

Leovi se ostatně ten večer splnil další z hereckých snů – přicházel se svým guru Scorsesem představit další společný film, jehož realizaci si dlouho přáli. V jednu chvíli bylo na jeho tváři vidět dokonce dojetí.

Adaptace známé knihy

Film Killers of the Flowers Moon vznikl podle knihy Davida Granna, která vyšla v češtině pod názvem Krvavé prachy – Osedžské masové vraždy a zrod FBI.

Vypráví skutečný příběh, jnž začal tím, že ve 20. letech minulého století vytryskla na území indiánského kmene Osedžů ve státě Oklahoma ze země ropa. Hodně ropy.

Do té doby chudé vesnici to přineslo bohatství a možnosti, o jakých její obyvatelé ani nesnili. Ale bohatství přináší zpravidla i zlo v podobě lidí, kteří si z něj chtějí urvat co nejvíc pro sebe.

Ústřední postava filmu Ernest (DiCaprio) přijíždí po 1. světové válce ke svému strýci (De Niro), jenž má bohatou farmu v těsném sousedství ropných vrtů. Je vřele přivítán, začne pracovat jako taxikář a zamiluje se do indiánské dívky Mollie, s níž se ožení a počne děti.

Mohli by žít příjemný život, ale do života jim vstoupí smrt. Skoro celá Molliina původní rodina je postupně vyvražděna, vraždy dalších majetných Osedžů se množí. A policie nekoná.

Ernest a Mollie jsou zoufalí, on dokonce pod vlivem bohatého manipulativního strýčka, který vystupuje jako velký mecenáš, začne dělat věci, jež nejspíš dělat nechtěl.

Pak ale na pokyn J. Edgara Hoovera (šéfa FBI) přijíždějí lidé z nedávno založené FBI –a začíná rozsáhlé vyšetřování.

Killers of the Flowers Moon je silný film na velké téma. Leonardo DiCaprio i Robert De Niro podávají další vynikající výkony své kariéry, výborně jim pod suverénním Scorseseho režií sekundují další herečky a herci.

I když je film delší, než by nutně musel být, už díky hereckým koncertům uteče navzdory pomalému vyprávění rychleji než jiné, byť kratší snímky. Čeští diváci si to budou moci ověřit od 19. října, kdy ho do kin uvede Cinemart.

Traumata minulosti

Do Cannes se však letos nesjely jen mužské hvězdy. Například Cate Blanchettová uvedla film Warwicka Thorntona The New Boy o domorodém australském chlapci s mimořádnými schopnostmi, jenž najde ve 40. letech minulého století útočiště v klášteře. Tam se však jeho tajemná moc se stává hrozivou…

„Můžete se seznámit s nehezkými chvílemi historie naší země,“ řekla při uvedení filmu australská herečka Blanchettová, která hraje jednu z jeptišek.

Foto: Joel C Ryan, ČTK/AP Cate Blanchettová na červeném koberci

Dalším filmem, jenž se vrací do minulosti, je nesmírně silný příspěvek hlavní soutěže – drama The Zone of Interest britského režiséra Jonathana Glazera.

Sleduje rodinu velitele koncentračního tábora v Osvětimi Rudolfa Hösse, která žila v luxusní vile bezprostředně u zdi koncentráku, za níž vybudovala nádhernou zahradu s mnoha k odpočinku lákajícími zákoutími.

„Tenhle krásný kousek oblečení mám po jedné mladé židovce. Stačily jen malé úpravy, a když se mě teď lidé ptají, odkud ty nádherné šaty mám, odpovídám, že z Kanady,“ říká se smíchem přítelkyním na pravidelném dýchánku Hedvika Hössová, a v kinosále je doslova cítit strnutí nad nelidskostí ženy, která měla s manželem pět dětí.

Glazer přinesl ve svém filmu neobvyklý, ale o to působivější pohled na hrůzy holocaustu: do pohodového života rodiny Hössových a jejich přátel totiž jen „trochu nepříjemně“, ale trvale doléhá zvuk, kouř a v noci viditelné plameny z osvětimských pecí.