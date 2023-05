Harrisona Forda vystřídá v Cannes Leonardo DiCaprio

„Je to nepopsatelné, snad to ani neumím vyjádřit. Vidět najednou před sebou v sestřihu rolí celý svůj život je něco mimořádného, nesmírně hřejivého,“ řekl druhý den na tiskové konferenci o svých pocitech z celého večera.

„Je neuvěřitelné, co dnešní technologie dokáží, ty triky jsou fantastické. Ale jsou to jen triky. Já sám jsem se svým věkem spokojený, nemám potřebu se omlazovat. Jsem opravdu šťastný: mládí je krásné, ale mně je tolik, kolik mi je, a pořád pracuji. Takže je všechno v pořádku,“ řekl Ford, který ve skutečnosti vypadá paradoxně lépe než jako Indiana Jones na plátně.

Prozradit víc děje by bylo krajně neslušné, film přijde do českých kin až 29. června. Slíbit snad lze jedině to, že dojde i na cestování časem, že honičky a souboje jsou nápadité a velmi dobře natočené a že Fordova jízda na koni tunelem metra patrně vejde do dějin jako jedna z nejvtipnějších scén ve filmu, který opět střídá akci s humorem.