V Cannes začal filmový festival. Po červeném koberci se prošli Johnny Depp i Michael Douglas

Přehlídka potrvá do 27. května. Nabídne dvacet jedna soutěžních filmů, které se utkají o Zlatou palmu, jsou mezi nimi aktuální počiny režisérů Wese Andersona, Nanniho Morettiho či Kena Loache.

Do sálu, kde se konalo slavnostní promítání filmu Jeanne du Barry - Králova milenka, vstoupil ruku v ruce s režisérkou Maïwenn, a následně sklidil potlesk. Podle webu Variety trval celých sedm minut. A diváci při něm i povstali.

Douglas během zahajovacího seriálu převzal čestnou cenu a z publika přihlížely jeho manželka Catherine Zeta-Jonesová a jejich dcera Carys. „Jsem ještě starší než festival,“ zavtipkoval osmasedmdesátiletý Douglas poté, co se dočkal vřelých ovací vstoje. „Znamená to pro mě hodně, protože na světě jsou stovky filmových festivalů, ale Cannes je jen jedno. Je to neuvěřitelná pocta,“ dodal.