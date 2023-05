Harrison Ford uchvátil filmový festival v Cannes

Fanoušci oblehli hlavní festivalové kino bratří Lumiérů v neuvěřitelných houfech už několik hodin předem a ti nejšťastnější pak idol série, která se v Cannes představila naposledy před patnácti lety filmem Indiana Jones a Království křišťálové lebky, alespoň zdálky zahlédli. To čekání jim za to zjevně stálo.

Na schodech, které vedou do canneského nebe, přivítal celou delegaci za zvuků ústřední melodie série umělecký ředitel festivalu Thierry Frémaux, v předsálí upravila Fordova žena Calista Flockhartová manželovi láskyplně drobná smítka na smokingu i na tváři, a po lehkém políbení vstoupili ruku v ruce do sálu, který je přivítal potleskem vstoje. Calista ovšem musela v tu chvíli Harrisona opustit, její místo bylo až ve druhé řadě…

O čem a jaký Indiana Jones a nástroj osudu je, a co o něm tvůrci řeknou, se novináři dozvědí až během pátku, kdy se koná zcela vyprodaná novinářská projekce a tisková konference.

Nejdřív složil poklonu festivalu nejen za skvělou organizaci, ale i za to, že je skutečným svátkem filmu. Na otázku, jaký se mu vybavuje nejsilnější zážitek, pak už se smíchem odpověděl: „Ani nevím proč, ale v posledních dnech nemohu zahnat vzpomínku na to, jak jsme tu uváděli Základní instinkt. Poprvé jsme totiž měli pocit, že to plátno je až příliš velké.“