Po Johnnym Deppovi se na festival řítí Indiana Jones

Nicméně ovace, které Deppovu přítomnost provázely, daly za pravdu festivalu. On sám sice přišel na tiskovou konferenci jako poslední a trochu pozdě, ale působil výborně, odpovídal pomalu a naprosto klidně.

Přesto ocenil odvahu režisérky Maïwenn za to, že ho obsadila. Nikoli však kvůli jeho soudu s exmanželkou Amber Heardovou, ale za to, že roli francouzského krále svěřila „chlápkovi z Kentucky.“ Spolupráci s ní (ztvárnila sama titulní roli) a s Pierrem Richardem, který hraje kardinála Richelieua, si nemohl vynachválit, řekl, že si jí velmi váží, ale že to bylo velmi zábavné.