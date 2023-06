Neomezené volání zadarmo? Amazon chce lézt do zelí operátorům

Internetový gigant totiž počítá s tím, že by bylo uzavřeno strategické partnerství s operátorem Dish Network, který by takto levný tarif pro zákazníky Amazonu nabízel. Ve hře je ale údajně i varianta, že by se stal samotný Amazon virtuálním operátorem, což by mu umožnilo stanovovat ceny podle vlastních pravidel – právě proto jsou vedena jednání i s dalšími operátory.