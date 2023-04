Amazon bude s divizí De Beers vyrábět diamanty pro počítačové sítě

Společnost Amazon bude společně s divizí podniku De Beers vyrábět průmyslové diamanty. Největší internetový prodejce světa, který se angažuje také v oblasti cloudových služeb, sází na to, že drahokamy vyrobené na míru by mohly přinést revoluci v počítačových sítích. Informovala o tom agentura Bloomberg. Na projektu bude pracovat společnost Element Six, divize De Beers, a Centrum pro kvantové sítě (Center for Quantum Networking) firmy Amazon Web Services (AWS), tedy cloudové divize internetového prodejce.

Foto: Pascal Rossignol, Reuters Značka Amazon má podle žebříčku hodnotu v přepočtu 14,7 bilionu korun.