Evropská regulace kryptoměn je nejpřísnější na celém světě

Význam přijetí nových pravidel podle ministryně vzrostl v souvislosti s nedávnými událostmi na kryptoměnovém trhu, zejména s pádem burzy FTX. Norma by měla lépe ochránit zájmy Evropanů, kteří do kryptoaktiv investovali, dodala Svantessonová.

Nařízení označované zkratkou MiCA (Markets in Crypto Assets) požaduje, aby firmy vydávající kryptoměny a obchodující s nimi získaly v EU registraci. Úřady budou díky normě moci získat přístup k některým údajům z transakcí, což má zprůhlednit obchodování a zabránit nelegálním operacím.

„Nicméně, jestli regulace přinese pozitivum nebo negativum, se teprve uvidí. Bude hodně záležet na tom, jak to jednotlivé státy EU uchopí. Jestli budou chtít čerpat z výhod, které trh s kryptoměnami přináší nebo si vyloží regulaci tak, že nakonec trh zpomalí a zastaví novými licencemi a dalšími složitostmi,“ poznamenal Hlavenka.

Šéf 2Bminer také uvedl, že v České republice už se také uskutečnilo první otevřené jednání ohledně přijetí krypta, a to v Poslanecké sněmovně. „2Bminer byl součástí tohoto jednání. Věříme v to, že politikům v ČR půjde o růst trhu a velký potenciální příjem z něj,“ řekl Hlavenka.

Regulace krypta je podle zakladatele obchodníka Bit.plus Martina Stránského krok správným směrem, ale je potřeba k tomu přistupovat s mírou, aby to nebylo pro trh likvidační. „Trh by se měl určitě pročistit, na druhou stranu by licenci k obchodování měly získat všechny subjekty, které splní předem stanovené podmínky. Licence bude pravděpodobně vydávat Česká národní banka (ČNB),“ řekl Stránský.