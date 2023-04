Žena měla podvodníky několik hodin na mobilu. Do bitcoinmatu vložila 666 tisíc

„Pan ‚V‘ skutečně obratem zavolal a ženě namluvil, ať veškerou svou hotovost na účtu vybere ve své bance v Praze 2 a osobně je vloží do bankomatu v Praze 5. Poškozená vybrala bezmála devět set tisíc korun a vydala se na skoro tříkilometrovou cestu,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.

Na zmíněné adrese našla jenom bitcoinmat, ale pan V. jí řekl, že je to skutečně vkladomat do její banky, nechť ho využije. Poškozenou od vkládání peněz neodradilo ani bezpečnostní upozornění na přístroji o častých podvodech, ani potvrzovací doklad, že peníze vkládá skutečně do bitcoinmatu.