Lukačovič: Bitcoin nese rysy pyramidové hry

„Jeho cena je zcela náhodná, jako investiční aktivum nemá fundamentální hodnotu a jeho fungování nese všechny rysy pyramidové hry. Přesto se z něj stal neskutečný kulturní fenomén bořící hranice techniky i financí,“ shrnul Lukačovič, co si myslí o bitcoinu, hned v úvodu svého článku na právě spuštěné službě Seznam Médium .

Sám přitom přiznává, že kdysi investici do bitcoinu zvažoval. „A tak jsem začal studovat, hledat co nejvíc informací. Přečetl jsem několik knih. Mluvil jsem s lidmi, kteří bitcoin znají a pravidelně do něj investují. Dokonce jsem si prostudoval části zdrojového kódu,“ připustil majitel společnosti Seznam.cz.