Jak uniknout energetické závislosti na Rusku a nepřipoutat se k Číně

Přechod k zelené infrastruktuře ale není jednoduchý a je na něj potřeba sehnat tzv. kritické suroviny jako lithium, kobalt či měď. Evropa se při jejich dovozu v minulosti často spoléhala na nedemokratické státy; většina lithia se těží v Číně a nikl nebo platinu zase ve velkém dodává Rusko. To by mohlo evropské státy nadále vydírat tak, jako to dělá s plynem. I Čína v nedávné době chtěla z politických důvodů export omezit, upozornili ve společném projektu analytici z agentury STEM a z think-tanků AMO, Europeum a Evropa v datech.

Podle odborníků hrozí reálné riziko, že se vyčerpá nabídka po těchto kritických surovinách, a v takové chvíli bude nebezpečné spoléhat se v jejich zajištění na nedemokratické režimy. „Dostat se znovu do situace, že by nás někdo mohl skrz suroviny vydírat, Češi rozhodně nechtějí,“ míní Helena Truchlá, analytička projektu České zájmy v EU při sociologickém ústavu STEM.

Autokratické režimy jako například Čína by totiž mohly v době zvýšené poptávky po kritických surovinách své dodávky do západních zemí zakázat. „To by byl problém i pro české firmy, které tyto suroviny potřebují, a také třeba pro automobilky, pro které pracují desítky tisíc lidí. Jaký je to problém, se ukázalo už za koronavirové pandemie, kdy právě tyhle firmy musely kvůli nedostatku čipů (které s kritickými surovinami úzce souvisí) přerušovat výrobu,“ uvedl pro Novinky STEM.