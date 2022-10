Plyn za cenu před válkou? Příští rok bude problémový, časem se ale dočkáme

Velkoobchodní cena plynu v posledních týdnech značně klesla, a to zejména na spotovém trhu, kde uprostřed minulého týdne spadla pod hranici 100 eur (2450 korun) za MWh.

Dobrým signálem jsou i pozitivní zprávy o plnění zásobníků a dosavadních úsporách ve spotřebě. Leckdo by tak mohl nabýt dojmu, že energetická krize se chýlí ke konci.

„Aktuální nízké ceny jsou právě pouze na denních trzích. Je to způsobeno tím, že zejména počasí v posledních dnech nabízí podmínky pro mnohem nižší potřebu využívání plynu. Teploty v Evropě jsou relativně příznivé, proto není třeba tolik topit. Také vítr dostatečně fouká a není třeba tolik využívat plynové elektrárny,“ vysvětlil Kocůrek Novinkám.

Jenomže i za předpokladu, že Evropa asijské kupce v boji o tankery s LNG přeplatí, stále to bude málo. Kapacity dodávek LNG jsou totiž pro Evropu nedostačující a tento problém bude přetrvávat ještě několik let, upozornila agentura Bloomberg s odkazem na největší producenty na trhu.

Těžkou zkouškou bude především příští rok, neboť na rozdíl od letošní zimy nebudou zásobníky naplněny plynem z Ruska, který v první polovině tohoto roku ještě do Evropy proudil. „Příští rok bude problémový. Nevypadá to, že by se situace (s kapacitami LNG) lepšila,“ přiznal na nedávném energetickém fóru v Londýně katarský ministr energetiky Saad Al-Kaabi.