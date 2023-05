Tempo zadlužování je hrozivé, musíme šlápnout na brzdu, řekl Fiala

„Tempo zadlužování je hrozivé, kdybychom nyní nedokázali šlápnout na brzdu, situace by se vymkla z ruky. To nikdo rozumný a zodpovědný nemůže dopustit,“ komentoval balíček premiér Petr Fiala (ODS).

Pokud by vláda nynější opatření neudělala, schodek rozpočtu by podle premiéra v příštím roce by byl o 94 miliard korun vyšší, v roce 2025 o 148 miliard.