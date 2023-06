Přeshraniční služba. Levné nákupy z Polska až do domu

V poslední době se objevují i nabídky jednotlivců, kteří zákazníky z Česka osobně odvážejí do Polska i zpět, aby si mohli levné potraviny koupit i lidé, kteří nemají vlastní auto, zejména senioři.

Češi si podle něj objednávají úplně všechno, a to stále častěji. „Automobilové díly, stavební materiál, myčky, ledničky, prostě cokoliv do domácnosti včetně nábytku, matrací a tak dále. Za šest let jsme takto obsloužili desetitisíce zákazníků z České republiky i Slovenska,“ říká. Markantní rozdíly jsou nejenom u spotřební elektroniky, ale také u nábytku a stavebního materiálu, takže pokud někdo rekonstruuje nemovitost, může nákupem v Polsku ušetřit i desítky tisíc korun.