Když je peněz málo, přestanou lidé jako první kupovat oblečení

Tři pětiny oslovených (61, resp. 60 procent) pak shodně zmínily, že by výrazně redukovaly jednak náklady na zábavu a kulturu či útraty v restauracích, ale i za dovolené a cestování, případně by na žádnou dovolenou ani nejely. I v obou kategoriích se v loňském roce chtěli Češi omezovat méně než nyní - návštěvy restaurací, kin nebo divadel, stejně tak utrácet méně za cestování a dovolené plánovalo shodně 54 procent lidí.

Výrazný meziroční nárůst - 13 procentních bodů - byl zaznamenán i v případě úspor ve výdajích spojených se zdravím (vitamíny, léky nehrazené ze zdravotního pojištění a další), na nichž by se nyní snažila šetřit třetina Čechů, zatímco vloni to byla pětina.

„Češi v případě snížení nebo úplného výpadku svých příjmů při šetření logicky postupují od zboží a služeb, které nepatří ke každodenním potřebám. S ohledem na výrazný meziroční nárůst cen elektřiny a plynu by se pak více než kdy dříve snažili ušetřit právě na energiích. Až jako poslední v řadě by omezili výdaje na vzdělávání a rozvoj dětí, ale i tyto úspory už zvažují výrazně častěji než dříve,“ shrnula Jaroslava Palendalová ze společnosti Kruk.

Na potravinách by se snažila šetřit zhruba polovina lidí (49 procent), o pět procentních bodů více než o rok dříve. Pětina českých domácností by omezila výdaje za provoz svého auta, případně by začala více využívat hromadnou dopravu (v předchozím průzkumu to bylo 15 procent respondentů).