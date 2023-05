Pracovníci firmy v Polsku čekali zvýšení platu, dostali všichni okamžitou výpověď

Německá firma, která působí po celém světě, totiž pobočku v Polsku zavírá, její agendu stěhuje do nové centrály v německém Celle, informují polská média. Zaměstnanci o tom ale nevěděli.

K propouštění mělo dojít už v první polovině května. „Už při vstupu do sálu jsme zažili šok, který nevěstil nic dobrého. Všechny nás prohledala bezpečnostní služba. Měla jsem u sebe menší nákup s 20 vejci, který jsem si musela odnést do auta, a teprve potom mě vpustili dál,“ postěžovala si serveru Aneta Wieclawská, která ve firmě pracovala šest let.