Poslanci diskutovali o nedůvěře vládě celou noc

Následně reaguje na včerejší Fialův projev. Rozporuje například to, že Česko nemá konstruktivní opozici. „Myslím, že naši poslanci mluvili k věci. Neobstruovali. Mohli bychom tu mluvit ještě týden a jsem rád, že konečně i ministr zemědělství něco řekl, teda promluvil. On neřekl nic, ale promluvil, tak to je velké vítězství,“ řekl pobaveně Babiš.