Fiala: Mlejnek rezignuje prakticky okamžitě

Šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace Petr Mlejnek rezignuje prakticky okamžitě, civilní rozvědku do nalezení nového ředitele povede někdo jiný. Po jednání kabinetu to ve středu řekl premiér Petr Fiala (ODS). Současně uvedl, že důvěřuje ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN), u nějž on ani celá vládní koalice nevidí důvod pro rezignaci.

Foto: koláž Novinky.cz/ČTK, Novinky Petr Mlejnek a sídlo Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) v Praze 8