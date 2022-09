Fiala s pádem vlády nepočítá

„Nás to nijak nezneklidňuje. Využijeme zítřejší jednání k tomu, abychom připomněli, co se vládě v mimořádně obtížné situaci za posledních osm měsíců povedlo. Myslím, že toho není málo,“ řekl po středečním jednání kabinetu premiér.

Členové vlády i opozice očekávají dlouhou diskusi, vyloučeno není jednání do pozdních nočních hodin. Fiala je přesvědčen, že si vláda důvěru většiny poslanců udrží. Pětikoalice složená z ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a pirátů má dohromady 108 hlasů. Pro vyslovení nedůvěry by muselo hlasovat 101 z 200 poslanců. Opoziční ANO a SPD mají pouze 92 hlasů.

„Připravujeme se na to, že jednání bude dlouhé. Co je zcela jisté, je ale jeho výsledek. Vláda má ve Sněmovně většinu 108 členů a nikdo neavizoval, že by se na tom mělo něco měnit,“ řekl Právu šéf lidoveckého klubu poslanců Marek Výborný. „Jsem si zcela jist, že to, co uvidíme, bude rétorické cvičení v předvolebním čase,“ dodal.