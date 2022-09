Schillerová: Rakušan i Síkela by měli rezignovat

Překvapila vás rezignace Petra Mlejnka? Čím si takovou rychlou změnu vysvětlujete?

Vůbec nás nepřekvapila. Nic jiného nemohlo přijít. Není den, kdy bychom nebyli informováni o podivných praktikách a stycích tohoto člověka, který měl řídit jednu z nejdůležitějších zpravodajských služeb u nás. Tomu všemu mohl, a hlavně měl, předejít ministr vnitra Vít Rakušan, který ty informace měl ještě před jmenováním pana Mlejnka do funkce.

Tragicky špatně je vyhodnotil a způsobil, že je civilní rozvědka nedůvěryhodná. Bohužel i premiér Petr Fiala místo toho, aby se k tomu postavil razantně, tak celou kauzu minulý týden přikryl a spokojil se s podivným vysvětlením, že se pan Mlejnek pozitivně podílel na objasnění kauzy Dozimetr. Podle nás je nevyhnutelná rezignace nebo odvolání Víta Rakušana z funkce.

To je důvod, proč dál trváte na tom, aby se dnes konala schůze k vyslovení nedůvěry Fialově vládě?

Je to jeden z důvodů. Druhý velmi závažný je absolutní neakceschopnost vlády při řešení cen energií a minimální snaha pomoci lidem a firmám. Dennodenně dostáváme informace od různých podnikatelů, že zavírají své podnikání, protože jim přicházejí takové zálohy na energie, že to nejsou schopni ufinancovat. A co se dozvíme? Že až teď ministr průmyslu a obchodu, což je podle nás další kandidát na rezignaci, začne svolávat evropskou radu.

Proč už to dávno neudělal? Od členů vlády se pak dozvíme, že se o tom bude měsíc jednat a pak se zváží národní řešení. V té době ale už může mít celá řada lidí vážný socioekonomický problém.

Budete tedy, stejně jako v případě ministra vnitra, žádat i odvolání ministra průmyslu Jozefa Síkely?

Ve čtvrtek ráno máme stínovou vládu a následně jednání klubu, takže se poradíme. Těch přešlapů pana ministra Síkely, jeho nečinnosti a arogance je ale obrovské množství. Ze všech stran slyšíme, že absolutně nekomunikuje.

Neříkám, že naše vláda za covidu udělala všechno stoprocentně, určitě by se našly věci, které bychom dnes udělali jinak a lépe. Stojím si ale za tím, že jsme se snažili pomáhat a vždy jsme se radili se svazy a komorami.

Ještě k panu Rakušanovi. Vám jako opozici vadí on osobně, nebo to, že resort vnitra má na starosti hnutí STAN?

Je nemožné, aby pan Rakušan nebo kdokoli z hnutí STAN, které vygenerovalo lidi, kteří jsou dnes stíhaní v obrovské korupční aféře, vedl ministerstvo vnitra. Rozhodně požadujeme, aby ministr Rakušan skončil ve funkci a pan premiér udělal takovou rekonstrukci vlády, aby nikdo z hnutí STAN neseděl na pozici ministra vnitra.

Budí to nedůvěryhodnost. Jsou to kroky, které měl premiér dávno udělat, a ne se snažit zamést celou kauzu pod koberec.

Jak dlouho očekáváte, že bude hlasování o nedůvěře trvat? Počítáte s tím, že se vyjádří všech 72 poslanců ANO?

Žádný takový pokyn nešel. Dohodli jsme se, že za nás jako první vystoupí předseda hnutí Andrej Babiš, poté já a další stínoví ministři. Vystavíme vysvědčení této vládě za dosavadní činnost, respektive nečinnost. Dala jsem pokyn, aby kaž­dý, kdo k tomu má co říct a chce vystoupit, tak ať vystoupí, protože naši poslanci žijí v regionech a mnohdy se angažují v komunální politice, kde se na ně lidé obracejí.

Není tedy vyloučeno, že by se protáhlo až do rána, jako tomu bylo v případě hlasování o snížení plateb za státní pojištěnce?

Těžko to odhadovat. Platby za státní pojištěnce, to byla specifická situace, kde se nakonec rozvinula obrovská debata. Bojovali jsme za 14 miliard pro naše zdravotnictví. Bylo tam i hodně emocí, oprávněně.

Odhaduji, že to bude na několik hodin. Zda to potrvá až do rána, to si netroufám tvrdit ani odhadovat. Můžu mluvit jen za klub ANO. Je tam ale ještě jedno opoziční hnutí, jehož postoj neznám.

Vládní pětikoalice má 108člennou většinu, ale co když se vám podaří vyslovit nedůvěru vládě? Máte nějaký plán?

Já to nepředpokládám. Jak se říká, kapři si rybník nevypouštějí. Vládní koalice se bude držet zuby nehty. I tak je to důležité, máme obrovskou podporu veřejnosti i podnikatelů. Chápou důvody, proč se o to máme pokusit. Kdyby to ale nastalo, tak máme jasně popsaný systém.