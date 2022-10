Policisté střeží v Bílých Karpatech i zelenou hranici

„Vystřídali jsme noční hlídku, máme směnu od sedmi od rána do sedmé hodiny večerní. Jsme rozděleni do jednotlivých úseků, nás se týká část od Starého Hrozenkova po Mikulčin vrch nad Vyškovcem. Pohybujeme se na zelené hranici v hornatém terénu,“ přiblížil praporčík.

„Je tam záchytné místo pro identifikaci běženců. Do areálu přivážejí denně desítky syrských migrantů a po jejich ztotožnění je policisté dopraví na nádraží v Hulíně, odkud pokračují vlakem do Prahy. Zdržují se ve stanech v zadní části školního areálu, nepotkáváme se s nimi,“ řekl strážmistr.

Když už policisté dopadnou v okolí hranic skupinku běženců, čekají s nimi i několik hodin na místě až do příjezdu policejní dodávky. Ta poté migranty převáží do holešovského záchytného centra. Na otázku, jak se běženci při zachycení chovají, praporčík řekl: „Jsou slušní. Nikdo dosud nebyl agresivní. Vždycky to vypadá tak, že jsou rádi, když nás vidí. A že budou odvezeni někam do tepla. Už asi mají informace, že když se dostanou přes hranice, z Holešova je po ztotožnění pustí dál do Prahy, a mohou tak pokračovat tam, kam sami potřebují,“ krčil rameny policista. Kroky syrských migrantů vedou přes tranzit Českem hlavně do Německa.