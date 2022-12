Počasí opět výrazně komplikuje dopravu v Česku, v Praze mají problémy autobusy

„Místy je to ledovka, v noci jsme nasadili 123 sypačů, vše je chemicky ošetřené, silnice by měly být sjízdné, samozřejmě se zvýšenou opatrností, nejvíc ledovky je na Kladensku,“ uvedl dispečer.

Podle krajské policejní mluvčí Barbory Schneeweissové se v regionu stalo od úterý 6:00 do dnešních 6:00 celkem 106 dopravních nehod. „Průměrně máme tak 80, takže ledovka udělala své,“ řekla mluvčí. Od pondělí do úterních 6:00 evidují policisté 125 dopravních nehod.

Uzavřeny zůstávají silnice z Hřenska do Jetřichovic a z Hřenska do Janova na Děčínsku. Nesjízdná silnice kvůli náledí je také například v ulici Komenského v Roudnici nad Labem, kluzká vozovka je u Hadích lázní a v ulici Pražská v Teplicích.

Teploty v kraji se dnes ráno při zatažené obloze pohybovaly od minus tří do plus dvou stupňů Celsia.

Teploty by se měly v nížinách i na horách pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů. Na hřebenech hor by mohl vát vítr o rychlosti až 70 kilometrů v hodině.