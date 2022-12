Vánoce proprší, ochladí se na počátku ledna

Teplotně nadprůměrný bude týden od 19. do 25. prosince. Od středy by se mělo postupně oteplovat a denní teploty se vyšplhají k 10 °C.

Na Štědrý den může být dokonce více než deset stupňů Celsia. Na většině území bude o svátcích pršet, na horách by měly být srážky smíšené nebo sněhové. V tomto týdnu by nemělo podle meteorologů mrznout ani v noci. Nejnižší noční teploty mají být zpočátku devět až pět stupňů.

V týdnu od 26. prosince do 2. ledna by se mělo pomalu ochlazovat. Bude oblačno až zataženo, místy sněžení, přechodně i déšť. Ranní teploty budou 2 až -6 °C. Nejvyšší denní teploty -3 až 6 °C. I tento týden by měl být srážkově bohatý.

Od 2. do 8. ledna by se měly noční teploty pohybovat od -8 °C do 1 °C a denní kolem průměrných minus tří stupňů. Srážkově by toto období mělo být spíš průměrné.

Výraznější ochlazení meteorologové očekávají až v posledním sledovaném týdnu od 9. do 15. ledna. Noční teploty by měly klesnout k -12 °C až -2 °C, denní by se měly pohybovat v rozmezí -5 °C až 3 °C.