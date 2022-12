Česko je opět v sevření ledovky

Momentálně nejkomplikovanější situace panuje v Ústeckém kraji, kde výstraha platí od půlnoci do 13.00. Policisté od rána řeší dopravní nehody. Nesjízdných je několik úseků silnic. Klouže to na chodnících. Lidé by měli z domovů vycházet jen v nejnutnějších případech.